Nuit européenne des musées 2022 Musée Archéa,Louvres, 14 mai 2022, Louvres.

Nuit européenne des musées 2022

Musée Archéa, Louvres, le samedi 14 mai à 19:00

Tout au long de la soirée, partez pour une “Museum Quest” (Quête muséale) dans les salles du musée. Sur le principe d’une « bibliothèque vivante », le musée vous invite à rencontrer son équipe et ses plus proches collaborateurs qui vous dévoileront leurs secrets et supers pouvoirs… But du jeu : discuter, écouter, pour récolter assez de renseignements et ainsi obtenir les cartes-jeux des métiers représentés. En parallèle, les comédiens de la Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul proposeront une visite imaginaire improvisée avec le public. Représentations à 19h30 et 21h30 et inscription aux spectacles sur place le jour-même. Enfin, des guides seront présents pour vous accueillir dans les expositions permanente et temporaire. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. [[https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/](https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/)](https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/)

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Pour cette soirée, ARCHÉA vous accueille de vive voix en proposant de renouer avec l’échange et l’oralité.

Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00