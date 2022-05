Nuit européenne des musées, 14 mai 2022, .

Nuit européenne des musées

2022-05-14 – 2022-05-14

EUR Les artistes invités dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition 2+2=22 Lesalonreçoit présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022,

Performance sonore et visuelle avec Igor 16382 et Papillion, deux artistes performeurs et agitateurs culturels incontournables de la scène artistique occitane.

Performance sonore et visuelle

Les artistes invités dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition 2+2=22 Lesalonreçoit présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022,

Performance sonore et visuelle avec Igor 16382 et Papillion, deux artistes performeurs et agitateurs culturels incontournables de la scène artistique occitane.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par