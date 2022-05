Nuit européenne des musées, 14 mai 2022, .

Nuit européenne des musées

2022-05-14 – 2022-05-14

EUR Les artistes invités dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition 2+2=22 Lesalonreçoit présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022,

Création musicale avec l’ensemble VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER (contrebasse et partitions), Jaumes PRIVAT (poèmes). Densité et mouvement, sonorités et images fortes traversent cette création qu’est « Vers-Revers » suscitant une infinie recherche de sonorités tant aux voix qu’à la contrebasse, ainsi que des relations nouvelles entre l’instrument et le choeur.

Création musicale et choeur “VERS-REVERS”

Les artistes invités dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition 2+2=22 Lesalonreçoit présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022,

Création musicale avec l’ensemble VOIX EN RHIZOME, Pascal NIGGENKEMPER (contrebasse et partitions), Jaumes PRIVAT (poèmes). Densité et mouvement, sonorités et images fortes traversent cette création qu’est « Vers-Revers » suscitant une infinie recherche de sonorités tant aux voix qu’à la contrebasse, ainsi que des relations nouvelles entre l’instrument et le choeur.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par