Nuit Européenne des Musées, 14 mai 2022, .

Nuit Européenne des Musées

2022-05-14 – 2022-05-14

Le Musée des Techniques vous accueille de 18h00 à 22h00 afin de vous faire découvrir ou redécouvrir sa collection permanente des Toiles de Beautiran.

l’Exposition Temporaire “Les Céramiques et les Arts de la Table” vous ravira par la richesse de ses collections du 18ème siècle à nos jours.

Les photographies de F. Pacaud et les tableaux de P-O Abeloos vous attendent à la Galerie des Arts et des Métiers, ainsi que les expositions sur les Télécoms et les LEGO.

Le Musée des Techniques vous accueille de 18h00 à 22h00 afin de vous faire découvrir ou redécouvrir sa collection permanente des Toiles de Beautiran.

l’Exposition Temporaire “Les Céramiques et les Arts de la Table” vous ravira par la richesse de ses collections du 18ème siècle à nos jours.

Les photographies de F. Pacaud et les tableaux de P-O Abeloos vous attendent à la Galerie des Arts et des Métiers, ainsi que les expositions sur les Télécoms et les LEGO.

Le Musée des Techniques vous accueille de 18h00 à 22h00 afin de vous faire découvrir ou redécouvrir sa collection permanente des Toiles de Beautiran.

l’Exposition Temporaire “Les Céramiques et les Arts de la Table” vous ravira par la richesse de ses collections du 18ème siècle à nos jours.

Les photographies de F. Pacaud et les tableaux de P-O Abeloos vous attendent à la Galerie des Arts et des Métiers, ainsi que les expositions sur les Télécoms et les LEGO.

musee_des_techniques_beautiran

dernière mise à jour : 2022-04-28 par