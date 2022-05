Nuit Européenne des Musées

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14 20:30:00 Toutes les animations sont gratuites mais la réservation est obligatoire au 06-24-65-91-56. Nombre de places limité. > De 14h30 à 16h : Visite virtuelle Grèce Antique « Discovery Tour by Ubisoft». Pour tous à partir de 7 ans. > De 16h30 à 18h : Visite du musée numérique et atelier créatif en lien avec l’art japonais (fabrication d’un marque-page d’inspiration japonaise)

Pour tous à partir de 8 ans. > De 18h30 à 20h30 : “Les Petits Secrets des Grands Tableaux”. Pour tous dès 15 ans.

“Les Petits Secrets des Grands Tableaux” est un programme court d’Arte, partenaire de la Micro-Folie. Nous diffusons sur écran géant 4 épisodes de la série concernant les tableaux suivants :

