Nuit européenne des musées 2021 Quai des Savoirs, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

Nuit européenne des musées 2021

Quai des Savoirs, le samedi 3 juillet à 19:00

### Une édition sous le signe du renouveau La 17e édition de la Nuit européenne des musées, [#NuitDesMusées,](https://www.facebook.com/hashtag/nuitdesmus%C3%A9es) se déroulera le samedi 3 juillet. Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1 h du matin, le public a la possibilité de découvrir de manière insolite, festive et ludique les richesses et la diversité des musées de France et de Toulouse. Préparez-vous ce samedi, pour une soirée de folie, dans 6 musées ou monuments toulousains (Georges-Labit, le Muséum, le Quai des savoirs, le Castelet, l’Envol des Pionniers et les Abattoirs). Le mois de juillet s’annonce intense…Six soirées spéciales sur Toulouse en mettant en avant les collections et expositions des musées, souligner leurs architectures et leur donner vie, de nuit. Les musées Georges-Labit, le Muséum associé au Quai des savoirs, le Castelet, l’Envol des Pionniers, les Abattoirs,… seront ainsi ouverts gratuitement, toute la nuit, de 19h à plus de minuit, pour permettre à toutes et à tous de (re)découvrir leurs collections et bien d’autres surprises ! ### Musée Georges-Labit **> De 19h à 1h : ** Pour la nuit des musées, la compagnie « L’envers du monde » interviendra avec le spectacle [_« Les chimères du vent»_](http://enversdumonde.fr/spectacles/chimeresduvent/) (spectacle vivant de bulles géantes) dans le jardin du [musée Georges-Labit](https://www.museegeorgeslabit.fr/programme/nuit-europeenne-des-musees-3/), à 20h, 22h et minuit. Des interventants habituels du musée seront également présents pour des démonstrations de calligraphie japonaise et mongole, ainsi qu’une présentation de bols chantants par Franz Nieler. ### Quai des Savoirs **> De 19h à 1h : ** Besoin d’amour ? Avec l’exposition _[De l’amour](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32104/De%20l’amour),_ ambiance « love » garantie au [Quai des Savoirs](https://www.quaidessavoirs.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=33358550) pour la Nuit des Musées 2021 ! Pour cette nuit spéciale, une playlist dédiée à l’amour sera diffusée dans les espaces du Quai des Savoirs et la mise en lumière assurera une ambiance feutrée. Du désir à l’attachement, en passant par les preuves d’amour et l’amour sur Internet, De l’amour donne la parole aux artistes et scientifiques pour dévoiler ce qui se cache derrière ce sentiment universel. Quelles sont les différentes formes d’attachement ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on tombe amoureux ? Comment se fabrique la sexualité ? C’est quoi l’amour ? Sans tabou, De l’amour nous entraîne dans le tourbillon des savoirs et tente de percer le mystère des différentes formes d’amour. _Le Quai des Petits sera ouvert de 19h à 22h et le plateau créatif de 19h à 23h._ ### Muséum **> De 19h à 1h : ** Pendant ces longs mois de fermeture, le [Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=33358550) a laissé différentes formes de magies occuper les lieux… Cette édition de la Nuit Européenne des Musées, concoctée par **Culture en Mouvements** et la **Cie Millimétrée**, avec la complicité de la **Compagnie Sans Gravité**, sera l’occasion de redécouvrir l’exposition permanente et l’exposition temporaire [_Magies-Sorcelleries_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35994/Muséum%20%3A%20Exposition%20Magies-Sorcelleries), au travers de multiples surprises, sensations et rencontres incongrues. Un mur des squelettes habité, un “lâcher de magiciens”, des vibrations au jardin… pour une visite pleine d’inattendus, du sourire au frisson ! ### Le Castelet **> De 19h à 1h : ** La prison Saint-Michel a fermé ses portes en 2009. Mais deux prisonniers ont été oubliés et sont restés enfermés dans la cour d’honneur du [Castelet](https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/). Venez les observer échafauder les plans les plus étranges pour s’échapper. ### Les Abattoirs **> De 18h à minuit : ** À l’occasion de la Nuit européenne des musées, [les Abattoirs](https://www.lesabattoirs.org/evenements/nuit-europeenne-des-musees-aux-abattoirs) vous ouvrent leurs portes jusqu’à minuit et vous proposent un programme de visites commentées. **Les principales expositions à découvrir ou revoir lors de cette soirée :** * [_Revue Noire. Une histoire d’arts contemporains africains_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35112/Revue%20noire) * [_Au-delà des apparences. Il était une fois, il sera une fois_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/31639/Au-delà%20des%20Apparences) * [_Marion Baruch : une rétrospective_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/31642/Marion%20Barush%20%3A%20une%20rétrospective) * [_Sous le fil : l’art tissu des collections de Daniel Cordier et des Abattoirs_ ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/35160/Sous%20le%20fil) Les cours des Abattoirs et le jardin Raymond VI qui les jouxte, accueillent également un ensemble remarquable de 19 œuvres, prolongement des salles du musée consacrées tant à l’art moderne que contemporain. **Les visites commentées : ** * Visites commentées des expositions adultes, pour groupe de 10 personnes, à 19h et à 20h30 (1h) * Visite pour enfant, pour groupe de 10 enfants entre 6 et 11 ans, à 18h (1h) Réservation obligatoire pour les visites guidées à l’adresse : [reservations@lesabattoirs.org](mailto:reservations%40lesabattoirs.org) ### L’Envol des Pionniers **> De 19h à 23h : ** [L’Envol des Pionniers](https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/nuit-musees-2021/) vous convie le 3 juillet à l’édition 2021 de la Nuit européenne des musées. Entre obscurité et crépuscule, un moment exceptionnel à la découverte d’un site rempli d’histoire ! Découvrez ou re-découvrez la traversée des pionniers de l’Aéropostale et du transport de courrier, de l’Espagne aux étendues désertiques du Maroc ; jusqu’à l’arrivée sous le soleil des pays d’Amérique du sud… Cette Nuit des Musées vous invite à partager avec Latécoère, Saint-Exupéry ou Mermoz, une épopée nocturne palpitante ! **Les expositions permanentes et temporaires de l’Envol des Pionniers : ** Dans les expositions permanentes, à l’image d’une scène à ciel ouvert, des pilotes, mécaniciens, chefs d’exploitation ou entoileuses parcourent les lieux pour partager leur expérience avec vous. Le parcours de visite retrace l’histoire du site de Montaudran, les débuts de l’aviation avec la fabuleuse épopée des lignes Latécoère et l’Aéropostale. Et profitez de cette ambiance nocturne et particulière pour découvrir l’exposition temporaire _[Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/27592/Antoine%20de%20Saint-Exupéry%20%3A%20Un%20Petit%20Prince%20parmi%20les%20Hommes)._ Un voyage au cœur de l’intimité de l’écrivain à l’heure du 120e anniversaire de sa naissance. **Lectures théâtralisées :** Tendez l’oreille : grâce à des lectures théâtralisées, un(e) comédien(ne) fera revivre les grands textes d’Antoine de Saint-Exupéry. Avec l’association [Culture en Mouvements](https://www.cultureenmouvements.org). ![]() ### Et aussi * [Musée postal des anciens ambulants de Toulouse,](https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38456801) de 19h à 23h * [Musée du Vieux-Toulouse,](https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38302587) de 14h à 23h ![]() ### Plus d’infos [Site de la Nuit européenne des musées](https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr) ![]() ### Infos pratiques * Restauration sur place possible à l’Envol des Pionniers (Food truck) et aux Abattoirs (l’Hémicycle). * Nombre de visiteurs limités dans le respect des normes sanitaires. * Ces événements se déroulent dans le respect des gestes barrières et des consignes de sécurité sanitaire en vigueur. * En raison du contexte sanitaire, ces événements peuvent être modifiés ou annulés.

Entrée libre et gratuite

Culture

Quai des Savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T00:59:00