Nuit européenne des musées 2021 Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 18h30 à 23h

payant

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, nous vous invitons à parcourir les collections du musée jusqu’à 23h et profiter des visites spéciales de l’exposition « Tempêtes et naufrages, de Vernet à Courbet » (accès payant, sur réservation). Puis, rendez-vous au salon de thé Rose Bakery pour profiter d’un menu conçu spécialement pour l’occasion.

Programmation

→ Visite libre dans l’exposition Tempêtes et naufrages, de Vernet à Courbet

À travers une sélection d’une soixantaine d’œuvres – peintures, dessins, estampes, manuscrits – de plus de trente artistes des XVIIIe et XIXe siècles, cette exposition embarque le visiteur dans un récit vivant et illustré de la tempête maritime, depuis le déchaînement des éléments jusqu’aux conséquences souvent dramatiques du naufrage et de la perte avant le retour au calme en mer et sur terre.

Tous les visiteurs doivent être munis d’un billet y compris les bénéficiaires de la gratuité. Réservation obligatoire en ligne. Tarif : prix du billet d’entrée dans l’exposition (9€ ; réduit 7 €)

→ Points paroles : « Avis de tempêtes »

Quatre médiateurs, élèves de l’Ecole du Louvre vous présentent leurs coups de cœur dans l’exposition durant votre visite libre. Animation en continu

Tous les visiteurs doivent être munis d’un billet y compris les bénéficiaires de la gratuité. Réservation obligatoire en ligne. Tarif : prix du billet d’entrée dans l’exposition (9€ ; réduit 7 €)

Intervenants et œuvres commentées :

Xavier Gassiat (Section 1, Le Roi Lear et son fou pendant la tempête, Louis Boulanger)

Albane Guin (Section 2, Le Naufragé, Louis Garneray)

Marie Ely (Section 2, Le Radeau de la Méduse, Théodore Géricault)

Marie Bantz (Section 3, Tempête sur les côtes de Belle-Île, Théodore Gudin)

→ Visite introductive à l’exposition et intermède musical sur les créneaux de 19h, 20h et 21h

Notre conférencière vous propose une visite introductive de 15 minutes de l’exposition, suivie d’un concert dans l’atelier-salon du musée par le pianiste Romain Hervé. Durée : 35 min.

Tous les visiteurs doivent être munis d’un billet y compris les bénéficiaires de la gratuité. Réservation obligatoire en ligne. Tarif : prix du billet d’entrée dans l’exposition (9€ ; réduit 7 €)

Répertoire :

Chopin, Prélude « La goutte d’eau » opus 28 n°15

Liszt, Saint-François de Paule marchant sur les flots

Debussy, La cathédrale engloutie

Debussy, Ce qu’a vu le vent d’ouest

Infos pratiques

Collections permanentes : entrée libre sans réservation

Exposition temporaire : entrée payante dans la limite des places disponibles, sur réservation en ligne.

Fermeture du musée de 18h à 18h30.

Dernière entrée : 22h30.

Plus d’informations : voir l’agenda complet des manifestations

Animations -> Visite guidée

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (312m) 2, 12 : Pigalle (342m) 30/54/68/74



Contact :Musée de la Vie romantique 01 71 19 24 03 https://museevieromantique.paris.fr/fr https://www.facebook.com/museevieromantique/ https://twitter.com/MVRParis

Animations -> Visite guidée Les Nuits;Musique;Expos

Date complète :

2021-07-03T18:30:00+02:00_2021-07-03T23:00:00+02:00

© Ministère de la Culture et de la communication