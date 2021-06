Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Nuit européenne des Musées 2021 Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Nuit européenne des Musées 2021 Musée Archéa, Louvres, le samedi 3 juillet 2021

Musée Archéa, Louvres, le samedi 3 juillet à 19:00

Pour cette édition 2021 de la Nuit européenne des musées, ARCHÉA vous propose de venir visiter sa nouvelle exposition temporaire « Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets d’hier ». Elle sera également l’occasion d’inaugurer le cycle des 10 ANS du musée avec une projection exceptionnelle sur la façade du musée, signée [Dorian Rigal – Minuit](https://www.minuitdigital.com/) et créée spécialement pour l’événement ! Vous pourrez également parcitiper à plusieurs ateliers, dont un nouvel atelier « Light Painting », des visites exceptionnelles de l’exposition temporaire ainsi qu’à un escape game « Panique à Saint-Rieul », une création _made in_ ARCHÉA. Entrée gratuite pour tous et sans réservation, sauf pour la participation à l’escape game, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. [Voir ici pour plus d’informations](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/nuit-des-musees-2021-389).

Entrée gratuite (sauf Escape Game sur réservation)

Une Nuit européenne des musées placée sous le signe de la lumière et de l’architecture. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

