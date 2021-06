Nuit Européenne des Musées 2021 Compiègne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Compiègne.

À l’occasion de la nuit européenne des musées, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Découvrez le programme des musées de Compiègne sur le lien dans la barre d’information !

tourisme@agglo-compiegne.fr +33 3 44 40 01 00 https://cutt.ly/znQssbC

Nuit Européenne des Musées 2021