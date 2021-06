Amiens Amiens Amiens, Somme Nuit européenne des musées 2021 Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme Amiens Nuit européenne des musées 2021 « Parcours Nuit et mystères » Un parcours pour s’amuser, rêver ou s’effrayer pendant la Nuit des Musées ! Venez percer les mystères nocturnes du Musée de Picardie, en suivant un parcours proposé en autonomie… Affrontez des dragons, racontez-vous des histoires ou comptez les moutons et les étoiles ! Prévoyez votre téléphone ou appareil photo et vos écouteurs pour vous mettre dans l’ambiance… Visite libre

+33 3 22 97 14 00 https://demarches.amiens.fr/reservation-musee-de-picardie/

Réservation fortement conseillée.

