Nuit Européenne des Musée – CIAC de Carros Carros Carros Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Carros

Nuit Européenne des Musée – CIAC de Carros Carros, 14 mai 2022, Carros. Nuit Européenne des Musée – CIAC de Carros Place du Château Centre International d’Art Contemporain Carros

2022-05-14 – 2022-05-14 Place du Château Centre International d’Art Contemporain

Carros Alpes-Maritimes Carros A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Centre International d’Art Contemporain de Carros met en place une soirée unique. +33 4 93 29 37 97 Place du Château Centre International d’Art Contemporain Carros

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Carros Autres Lieu Carros Adresse Place du Château Centre International d'Art Contemporain Ville Carros lieuville Place du Château Centre International d'Art Contemporain Carros Departement Alpes-Maritimes

Carros Carros Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carros/

Nuit Européenne des Musée – CIAC de Carros Carros 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musée – CIAC de Carros Carros Carros 14 mai 2022 Alpes-Maritimes Carros

Carros Alpes-Maritimes