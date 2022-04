Nuit européenne des musée à la maison de la céramique Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Uze

Nuit européenne des musée à la maison de la céramique Saint-Uze, 14 mai 2022, Saint-Uze. Nuit européenne des musée à la maison de la céramique Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00 Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique

Saint-Uze Drôme Saint-Uze Visite libre de l’exposition permanente « Céramique. La terre dans tous ses états ! »Découvrez l’histoire de la céramique en Drôme des Collines, mais également les productions locales, notamment les incontournables « Bleus de Saint-Uze ». contact@territoire-ceramique.com +33 4 75 03 98 01 http://www.territoire-ceramique.com/ Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze

