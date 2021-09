Nuit européenne des chercheur·e·s, invitation aux voyages Aix-en-Provence, 24 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Nuit européenne des chercheur·e·s, invitation aux voyages 2021-09-24 18:00:00 – 2021-09-24

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

La Nuit européenne des chercheur·e·s est une soirée pour toutes et tous, habitant·e·s d’Aix-en-Provence et d’ailleurs, curieuses et curieux de découvrir comment se fait la recherche scientifique.

Le temps d’une nuit, les passant·e·s sont invité·e·s à s’asseoir à une table de bistrot avec un·e chercheur·e, à parler de voyages autour de valises de scientifiques, à se balader, à danser, à s’émerveiller, à (se) poser de nombreuses questions… en bref, à voyager au cœur des sciences.

Entre musique, cinéma ou expositions, les discussions vont bon train dans une ambiance conviviale et stimulant l’imaginaire.



Suivez le guide pour en savoir plus sur le programme de ce voyage au cœur des sciences :

➜ Le Bivouac sur la place des Martyrs de la Résistance

Puisque la Nuit européenne des chercheur·e·s est un voyage, Le Bivouac est le lieu où s’arrêter pour se laisser surprendre à la nuit tombée. Au programme : danse, plateau radio avec Radio Grenouille et musique se mêlent et nous conduisent d’un pays à l’autre, à la frontière entre les sciences et les arts.

Expédition au Musée des Tapisseries



➜ Le Musée des Tapisseries ouvre ses portes toute la soirée. Dès 18h, des scientifiques s’inspirent des œuvres de Macha Makeïeff dans Trouble fête, collections curieuses et choses inquiètes et de celles d’Isabelle RocheMars dans Microscopiques reliques pour parler de leurs recherches sous un angle inédit, laissant le champ libre à la découverte de ces deux expositions.

Rencontres en tête-à-tête avec des chercheur·e·s à l’Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT)



➜ Sur les tables des Escales scientifiques ou au détour de Valises de chercheur·e·s, les occasions fleurissent pour discuter de manière conviviale et décontractée avec des scientifiques qui ont amené, pour l’occasion, des objets du quotidien ou inattendus, dévoilant, au fil de la discussion, leur sujet de recherche.

La Nuit européenne des chercheur·e·s, c’est une nuit pour rêver, s’émerveiller, débattre, (se) poser de nombreuses questions. Voilà ce qui vous attend pour cette 6e édition organisée par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université

culture-scientifique@univ-amu.fr https://www.univ-amu.fr/fr

