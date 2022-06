Nuit européenne de la chauve-souris Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: 67600

Sélestat

Nuit européenne de la chauve-souris Sélestat, 20 août 2022, Sélestat.

2022-08-20 20:00:00 – 2022-08-20

De nombreuses légendes et histoires fausses sont véhiculées sur ces espèces. Le public est invité à venir faire la part des choses lors d'une soirée conviviale encadrée par le GEPMA pour découvrir l'univers des chauves-souris, seuls mammifères sauvages capables de voler. L'animation, adaptée à tout public, débutera par une présentation en salle de ces « maîtresses de la nuit », avant de partir en extérieur pour tenter de les observer et déceler leur présence à l'aide de détecteurs d'ultrasons. Soirée dédiée à la découverte de la chauve-souris avec une présentation en salle puis une observation en extérieur +33 3 88 22 53 51

