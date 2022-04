Nuit Européenne de la chauve souris Plestin-les-Grèves, 30 août 2022, Plestin-les-Grèves.

Nuit Européenne de la chauve souris Parking du Grand Rocher 68 avenue dela Lieue de Grève Plestin-les-Grèves

2022-08-30 20:00:00 – 2022-08-30 22:00:00 Parking du Grand Rocher 68 avenue dela Lieue de Grève

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Une sortie nocturne familiale et ludique pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Prévoir une lampe si possible

http://www.cpie-ulamir.bzh/

