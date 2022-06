NUIT EUROPÉENNE DE LA CHAUVE-SOURIS

2022-08-26 20:00:00 – 2022-08-26 23:30:00 Lors d’une soirée animée par « Mayenne Nature Environnement », venez apprendre mille et une choses sur ce fascinant animal qu’est la chauve-souris. Diaporama commenté suivi de la balade à l’écoute des chauves-souris. Réservation auprès de MNE – 02 43 02 97 56 (limité à 30 pers.).

