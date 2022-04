NUIT EUROPEENE DES MUSEES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: 88100

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Venez découvrir les collections du musée gratuitement jusque dans la nuit, dans une ambiance décontractée. L’après-midi et la soirée seront animées en particulier par une visite commentée de l’exposition Giovan Betto, Un architecte italien en terres lorraines et une conférence du commissaire d’exposition Raphaël Tassin, par la découverte du nouvel accrochage de la section Beaux-Arts du musée, et pour les plus jeunes (ou les éternels enfants !), par une rencontre et un atelier avec Sandor Berecz (Lego Masters), autour de la reproduction en briques Lego de la façade de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges.

Programme détaillé à venir. +33 3 29 51 60 35

