du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022

En plein jour, une nuit étoilée au CDI… Lycéens et professeurs lisent les textes d’amour sélectionnés par les élèves de sixième… Établissement Notre-Dame de Toutes Aides 33 boulevardd Louis Millet 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

2022-01-20T11:10:00 2022-01-20T12:30:00;2022-01-21T11:10:00 2022-01-21T12:30:00

