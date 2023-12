Nuit étoilée à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nuit étoilée à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit Certaines activités sur inscription. ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement. Pour la 8ème édition des Nuits de la lecture, vos bibliothécaires préféré.e.s vous invitent à une soirée sous les étoiles pleine de surprises. Au programme, des lectures, des jeux, des histoires en anglais (Storytime with Bidouille de nuit!) et plein de surprises… Nous vous attendons nombreux ! programme détaillé à venir

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

