Nuit et journée de la poésie africaine Collectif 12, 11 juin 2021-11 juin 2021, Mantes-la-Jolie.

/ VENDREDI 11 JUIN NUIT DE LA POÈSIE ERRANCES Lecture par Kouam Tawa de ses poèmes sur la très ignorée guerre d’indépendance camerounaise, avec l’accompagnement musical de son compatriote Brice Wassy. Les textes de Kouam réunis dans le recueil Les Errants, sont le produit de plus de 10 ans de travail de Kouam Tawa (recueil de témoignages, enquêtes, visites de villages…) sur la guerre d’indépendance camerounaise et ses suites, qui en France comme au Cameroun, a été niée pendant 50 ans. Il se propose par ses textes, et par leur lecture performée, d’accomplir une cérémonie de deuil qui n’a jamais pu être faite pour de très nombreuses victimes, notamment en pays bamileke, alors même que le deuil est une dimension très importante de la vie sociale et psychique (enterrements, exhumation des crânes et ossements, case-ossuaire dans chaque concession.) La performance devrait être donnée en amont à Yaoundé à la fin du mois d’avril. Une reprise de cette lecture est aussi prévue au Grand T, à Nantes, à la fin du mois de juin 2021. Vendredi 11 juin à 20h Genre : rencontre autour de la poésie francophone africaine proposée par Kouam Tawa dans le cadre de sa résidence d’auteur au Collectif 12 Jour 1 : lecture publique Durée : 1h15 Dès : tout public / SAMEDI 12 JUIN JOURNÉE DE LA POÈSIE Avec les poètes : Kouam Tawa et Nimrod, Maxime N’Debeka, Abdoul Ali War. Cette journée de poésie africaine a pour invités les poètes des éditions Le Manteau & la Lyre qui vise l’édition et la diffusion dans le circuit français de la poésie africaine d’expression française. /14h à 16h, Le Congrès ! Séminaire avec les poètes invités sur le thème « poésie et engagement ». rencontre de poètes africains, avec Kouam Tawa, Nimrod, Maxime N’Debeka, Abdoul Ali War, et d’autres poètes africains. / 16h15-17h45 Scène ouverte dédiée à la poésie africaine Open Mike Poésie Africaine. Avec les artistes du Collectif 12, les amateurs, les spectateurs. A partir d’une anthologie préparée par Kouam, accompagnés par un ou des musiciens improvisateurs, chacun lit un ou plusieurs poèmes. Les poètes invités dédicacent leurs ouvrages pendant qu’une petite collation vous sera offerte. /18h à 20h Rencontre avec les poètes invités, animée par Kouam Tawa, et séance de dédicaces. Causerie, avec les auteurs de la Collection Le Manteau et la lyre, animée par Kouam Tawa. Avec Nimrod, Maxime N’Debeka, Abdoul Ali War, Maurice Kamto.

Entrée gratuite sur inscription

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



