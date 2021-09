Paris Cité de la musique - Musée de la Musique île de France, Paris Nuit érotique Cité de la musique – Musée de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Nuit érotique Cité de la musique – Musée de la Musique, 2 octobre 2021, Paris.

de 20h à 1h

gratuit

Musique / Performance Au cœur du Musée de la musique, une longue soirée invite à explorer l’érotisme en musique via des créations atypiques, notamment Embrase-moi, une pièce ardente réunissant la danseuse Kaori Ito, le danseur Théo Touvet et le pianiste Nathanaël Gouin.

Les Souffleurs commandos poétiques – Donatienne Michel-Dansac – Vincent Leterme – Kaori Ito – Théo Touvet – Nathanaël Gouin – Julien Mignot

Contact :Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr

Nuit érotique à la Philharmonie

