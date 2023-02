Nuit en refuge et traite traditionnelle manuelle des brebis en cabane d’estive Refuge du Haugarou Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrenees 59 EUR Rendez-vous la veille à 18h au refuge. A 19h dîner convivial avec des produits frais et/ou locaux et cuisinés maison, nuit au refuge. Au petit matin, après un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté, vous partirez par un joli chemin balisé spécialement pour vous (à une bonne heure de marche du refuge), rejoindre les bergers en estive. Vous assisterez au travail des chiens qui regroupent le troupeau autour de la cabane, puis à une traite traditionnelle (à la main) des 300 brebis de race basco-bearnaise. Dégustation et vente de fromage sur place. Une expérience inédite pour repartir la tête pleine de jolis souvenirs !

Pensez à réserver. Tous les jours pendant l'été, découvrez une partie du métier de berger en participant à la traite ! Une expérience inédite pour repartir la tête pleine de jolis souvenirs ! refugeduhaugarou@gmail.com +33 5 62 97 25 06

