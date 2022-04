Nuit en refuge et traite traditionnelle manuelle des brebis en cabane d’estive Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

– rendez-vous la veille au refuge, à 19h dîner convivial avec des produits frais et/ou locaux et cuisinés maison.

– nuit au refuge.

– au petit matin, après un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté, vous partirez par un joli chemin rejoindre les bergers en estive. Vous assisterez au travail des chiens qui regroupent le troupeau autour de la cabane, puis à une traite traditionnelle (à la main) des 300 brebis de race basco-béarnaise.

– dégustation et vente de fromage sur place.

– possibilité de commander un panier pique-nique pour le lendemain (9€).

refugeduhaugarou@gmail.com +33 5 62 97 25 06

