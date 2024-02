Nuit en forêt… en musique ! Sainte-Croix-de-Mareuil, vendredi 7 juin 2024.

Nuit en forêt… en musique ! Sainte-Croix-de-Mareuil Dordogne

Dans le cadre des Nuit des forêts

La nuit, tous les arbres sont gris et ils nous murmurent des tas de choses… Ouvrez vos yeux et vos oreilles ! Lors d’une balade de 2,5 km, au crépuscule, venez découvrir les forêts sous un autre angle au gré de discussions autour de la forêt et sa gestion, d’observations nature et d’un concert de musique sylvestre. Sortons en forêt ce soir !

Prévoir une tenue adaptée à une balade nocturne en forêt.

A partir de 7 ans.

En partenariat avec le comité des fêtes communal.

Animé par le Parc et le Père Cucu de la Cie « Atelier Chat Brol »

Inscription avant le 5 juin EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:00:00

fin : 2024-06-07 22:30:00

Salle des fêtes

Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

