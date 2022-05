NUIT EN BIVOUAC DANS L’ESPINOUSE Saint-Julien, 4 juin 2022, Saint-Julien.

NUIT EN BIVOUAC DANS L’ESPINOUSE Saint-Julien

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Julien Hérault Saint-Julien

120 EUR Premier jour : nA Mauroul, niché au creux de la montagne, la route s’arrête. A pied, nous traversons le hameau et trouvons un sentier ombragé qui remonte châtaigneraie, puis la hêtraie, pour atteindre le massif de l’Espinouse. Nous rejoignons notre lieu de bivouac qui offre une vue imprenable sur le Haut Languedoc. Installation du campement, repas, coucher de soleil et soirée sous les étoiles sont au programme ! Le lendemain : nNous levons le bivouac et partons à l’aventure. Peut-être aurons-nous la chance de croiser des mouflons ! nPuis retour vers Mauroul où nous terminons la descente par le sentier des cascades pour un petit rafraîchissement bien mérité.

Benjamin vous propose la découverte de l’Espinouse lors d’une randonnée et d’un bivouac magique au coeur d’une nature sauvage et préservée.

