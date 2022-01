Nuit – Eliott Pradot Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

_Nuit_ est un solo chorégraphique qui réactive ce processus dans chaque territoire : Eliott Pradot collecte puis compose à partir des gestes des corps qu’il y rencontre. Traversée par la spécificité de ces corps, chaque représentation est unique. Ainsi conçue comme une forme chorégraphique immersive, la pièce souhaite avant tout partager avec ses spectateurs différentes expériences nocturnes du territoire qui les entoure.

10€ / 8€ / 5€

Toutes les nuits, Eliott Pradot déambule dans l'espace public. Nuit est un solo chorégraphique qui réactive ce processus dans chaque territoire.

