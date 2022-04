Nuit Electro Méru, 23 avril 2022, Méru.

Nuit Electro Méru

2022-04-23 20:30:00 – 2022-04-24 04:00:00

Méru Oise Méru

5 Pour cette seconde Nuit Electro, le collectif Hardndark Recordings revient à la salle de la Manufacture après 3 ans pour vous faire partager sa passion de la culture électronique sous toutes ses formes.

Notre collectif est là pour vous amener à découvrir la musique électronique grâce à des artistes locaux, avec des évènements comme des afterworks à la Brasserie Artisanale, le Téléthon ou encore des ateliers de djing et MAO au studio de la ville de MERU.

Pour cette édition nous vous proposons tous les styles car nous aimons tout ce qui touche au mouvement électronique, que ce soit aux machines pour du live, aux platines vinyles ou encore des supports numériques.

L’esprit sera festif pour célébrer une musique chaleureuse et variée qui a la capacité de rassembler tout le monde !

On vous attend avec grand plaisir !

hardndarkrecordings@gmail.com

HARDNDARK RECORDINGS

Méru

