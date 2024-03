Nuit électrique Troyes, vendredi 7 juin 2024.

Nuit électrique Troyes Aube

Eh oui, on joue du rock et même du funk au Conservatoire !

Pour vous le prouver sur scène, l’énergie débordante dégagée par plusieurs ateliers de différents niveaux, de tous âges et dans lesquels les filles ne sont pas minoritaires bien au contraire !



AVEC les classes de Musiques Actuelles Amplifiées et les groupes autonomes coachés par Didier Paupe et Eric Varache. Eur.

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07

Chapelle Argence

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

