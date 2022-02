Nuit Dub avec Adrian Sherwood + Blackboard Jungle + Peeny Wally La CLEF, 18 mars 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Compositeur, producteur et remixeur, fondateur du fameux label On-U Sound Records, l’anglais **Adrian Sherwood** est l’un des pionniers de la fusion entre dub, reggae, rock et musique dance, défiant la tradition dans les cercles roots… Très influent sur la scène reggae/dub anglaise au sein de Dub Syndicate, il a développé progressivement un son plus expérimental qui l’a amené à collaborer avec Depeche Mode, Primal Scream, Skinny Puppy ou du côté des musiques industrielles (Einstürzende Neubauten Ministry, Cabaret Voltaire…). Pour ce court passage en France, le magicien du deelay évoquera la mémoire du pape du dub récemment disparu, Lee « Scratch » Perry (qui devait passer à La CLEF…), avec lequel il avait collaboré plusieurs fois comme sur l’album incontournable « Dub Cliché ». [www.facebook.com/AdrianSherwood](http://www.facebook.com/AdrianSherwood) [[https://youtu.be/T1Pc5YckBq8](https://youtu.be/T1Pc5YckBq8)](https://youtu.be/T1Pc5YckBq8) Originaire de Rouen, **Blackboard Jungle** est à la fois un sound system, un studio, un label et un crew. Du reggae roots et militant des 70’s jusqu’au UK steppa actuel, sans oublier les versions instrumentales exclusives (dubplates) sur lesquelles de nombreux artistes ont enregistré, les Normands sont devenus une des références internationales grâce à leur sono puissante et précise. Comme lors de leur dernier et mémorable passage à La CLEF, ils installeront dans la fosse leur propre système de diffusion construit sur le modèle de célèbres sonos anglaises (Jah Shaka, Aba Shanti-I, Jah Tubbys…). Après cette longue pose contrainte, on va enfin réentendre vibrer les basses ! [www.facebook.com/blackboard.jungle.7](http://www.facebook.com/blackboard.jungle.7) [[https://youtu.be/5-KtcNk–bY](https://youtu.be/5-KtcNk–bY)](https://youtu.be/5-KtcNk–bY) Originaire de l’Ouest parisien, les trois fondateurs de **Peeny Wally** cherchent à perpétuer la tradition jamaïquaine et anglaise du Sound Sytem. Ils assureront le warm’up de cette nuit dub ! [www.facebook.com/PeenyWallySound](http://www.facebook.com/PeenyWallySound) [https://youtu.be/vM2_d3lzD-M](https://youtu.be/vM2_d3lzD-M)

17€ plein / 14€ réduit / 10€ adhérents CLEF

