Nuit du Trad – Château de Kerjean Saint-Vougay, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Vougay.

Nuit du Trad – Château de Kerjean 2021-07-22 20:00:00 – 2021-07-22 23:00:00 Kerjean Château de Kerjean

Saint-Vougay Finistère

Pour se conformer aux contraintes sanitaires en vigueur, le Grand fest-noz du Château de Kerjean s’adapte, se transforme et propose une formule concert inédite dans l’enceinte du château !

À défaut de pouvoir danser (et pour cela il va falloir encore un peu patienter), le public assis pourra écouter sonneurs, chanteurs et musiciens et profiter de leurs larges répertoires musicaux dans un cadre prestigieux. Comme chaque année, le plateau de la soirée fait la part belle à ce qui se fait de mieux dans le domaine.

Ce rendez-vous incontournable de l’été dans le Nord Finistère est donc maintenu pour profiter d’une manière originale et inhabituelle du meilleur de la musique traditionnelle bretonne !

Tout public.

Tarifs :

– Billet Nuit du trad de 5 € à 8 €

– Billet couplé Nuit du trad + château de 7 € à 10 €

Entrée libre pour les moins de 7 ans et les abonnés.

https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/677/nuit-du-trad-a-kerjean/

En partenariat avec les Amis du Château de Kerjean.

chateau.kerjean@cdp29.fr +33 2 98 69 93 69 http://www.cdp29.fr/

