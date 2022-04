Nuit du Tourisme

Nuit du Tourisme, 3 août 2022, . Nuit du Tourisme

A 15h, 16h, 17h et 18h : dégustation découverte des vins de notre terroir offerte par les vignerons au caveau situé sous la mairie (donc en lieu frais). Animation folklorique alsacienne avec danseurs et musiques traditionnelles sur la place du village. Petite restauration, tartes flambées, pâtisseries, vins d’Alsace. A 15h, 16h, 17h et 18h : dégustation découverte des vins de notre terroir offerte par les vignerons au caveau situé sous la mairie. Animation folklorique alsacienne avec danseurs et musiques traditionnelles sur la place du village. Petite restauration, tartes flambées, pâtisseries, vins d’Alsace.

