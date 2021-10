Nuit du Slam Espace des Libertés, 25 octobre 2021, Aubagne.

Nuit du Slam

Espace des Libertés, le lundi 25 octobre à 18:00

Le festival national itinérant « La nuit du Slam » aura lieu cette année dans le cadre du festival IMPULSION organisé par la Cie En Phase à partir de 18H. Espace des Libertés à Aubagne Entrée Libre le festival se passe en deux temps : Une scène ouverte accueille vos paroles et votre écoute dans un espace convivial et bienveillant où chaque volontaire peut s’exprimer librement. Tous les types d’écriture et de diction sont bienvenus sur cette scène ouverte, le slam n’est pas un style. Inscriptions sur place. Spectacle : Les artistes slameurs Kalam et Filoumen présentent leur 2ème spectacle en duo : « L’enfer me ment . La poésie et la musique sont la nourriture de ce spectacle qui s’appuie sur une interprétation vivante et rythmée. Pour en savoir plus : [https://www.nuitsduslam.fr/creation-10-mots/](https://www.nuitsduslam.fr/creation-10-mots/) Le festival est organisée par Aux pieds des lettres, la cie En Phase, coordination nationale par La tribut du verbe, avec le soutien de la ville d’Aubagne, du ministère de la culture et de la communication La délégation générale à la langue française et aux langues de France. Plus de enseignements sur : [https://www.nuitsduslam.fr/](https://www.nuitsduslam.fr/)

Entrée libre

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T18:00:00 2021-10-25T22:00:00