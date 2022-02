Nuit du Samouraï : Visites contées Musée Georges-Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Nuit du Samouraï : Visites contées Musée Georges-Labit, 14 mai 2022, Toulouse. Nuit du Samouraï : Visites contées

Musée Georges-Labit, le samedi 14 mai à 20:00

Anita Henry s’inspirant du fameux livre _La pierre et le sabre_ contera la légende du plus grand des samouraï Miyamoto Musashi dans le musée.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La légende du plus grand des samouraïs Musée Georges-Labit 17 rue du Japon 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

