Musée Georges-Labit, le samedi 14 mai à 19:00

Trois écoles d’arts martiaux de Toulouse feront des démonstrations tout au long de la soirée dans le jardin du musée : Kendo par le dojo Seigakukan Kendo de Toulouse ([https://seigakukan.fr/](https://seigakukan.fr/)), Aïkido par le dojo Yuki Ho ([http://dojo-yukiho.org/](http://dojo-yukiho.org/)) et le Dojo Hekian, arts martiaux traditionnels japonais ([http://www.suioryu.fr/](http://www.suioryu.fr/)).

Entrée libre

Démonstrations d’arts martiaux Musée Georges-Labit 17 rue du Japon 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

