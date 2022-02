Nuit du Samouraï : cinéma en plein air Musée Georges-Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nuit du Samouraï : cinéma en plein air

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Musée Georges-Labit

La nuit s’achèvera par la projection d’un film du genre Chambara (ou film de sabre) _Le Château de l’araignée_ de Akira Kurosawa avec la collaboration de Cinéfol 31 (selon les conditions météorologiques, la projection pourra être faite dans la salle de cinéma du Cratère, 95 grande rue Saint-Michel).

Entrée libre

Musée Georges-Labit 17 rue du Japon 31400 Toulouse

2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T01:00:00

