EUR 15 15 Ne ratez pas l’occasion de passer une soirée originale, sportive et festive entre amis, entre collègues ou en famille !

Le jeudi 16 juin 2022, de 19h à 23h, le Cercle de l’Aviron de Chalon-sur-Saône vous accueille à la salle Marcel Sembat pour la nuit du rameur.

Notre ambition : vous faire ramer en relais et dans la bonne humeur.

Buvette et restauration sur place

secretariat.cercle.aviron@gmail.com +33 3 85 41 30 04

