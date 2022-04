Nuit du Ramadan | Night of Ramadan | ليالي رمضان Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 21 avril 2022, Jerusalem.

**Nuit du Ramadan** L’Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand organise au cœur du mois de Ramadan, un dîner d’iftar accompagné d’un concert de chants et danses soufis et de musique arabe traditionnelle. Programme musical dirigé par l’artiste Raed Said Le jeudi 21 avril à 18h30 à l’Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand Prix : 150 NIS | Tickets disponibles à l’Institut français de Jérusalem Chateaubriand 923 rue Salah Eddin) et à Eductaional Bookshop (American Colony Hotel / 21 rue Salah Eddin). Information : +972504705542 ou [[ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org](mailto:ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org)](mailto:[ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org](mailto:ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org)) Les places sont limitées, achetez la vôtre dès maintenant ! En partenariat avec : Educational Bookshop —- **Night of Ramadan** The French Institute of Jerusalem – Chateaubriand organizes in the heart of the month of Ramadan, an iftar dinner accompanied by a concert of Sufi songs, Sufi whirling and traditional Arabic music. Musical program directed by the artist Raed Said Thursday, April 21 at 6:30pm at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand Price: 150 NIS Tickets available at the French Institute of Jerusalem Chateaubriand (21 Salah Eddin st.) and Educational Bookshop (American Colony Hotel / 21 Salah Eddin st.). Information : +972504705542 or [[ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org](mailto:ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org)](mailto:ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org) Tickets are limited, reserve yours now! In partnership with : Educational Bookshop —— **ليالي رمضان** إفطار رمضاني و أغاني صوفية و رقص تنورة صوفي و موسيقى عربية تقليدية البرنامج الموسيقى بإدارة الفنان رائد إسعيد الخميس ٢١ نيسان الساعة ٦:٣٠ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون تذكرة : ١٥٠ شيكل تذاكر متوفرة لدى المعهد الفرنسي في القدس و المكتبة العلمية. للمعلومات : ٠٥٠٤٧٠٥٥٤٢ أو [ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org](mailto:ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org) الأماكن محدودة، احجز مكانك الآن! بالشراكة مع : المكتبة العلمية

