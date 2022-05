Nuit du phare Saint-Mathieu Plougonvelin, 26 juillet 2022, Plougonvelin.

Nuit du phare Saint-Mathieu Plougonvelin

2022-07-26 – 2022-07-26

Plougonvelin Finistère

Venez vivre une expérience inoubliable et magique ! Après avoir gravi les 163 marches du phare, profitez d’une visite de nuit et assistez au ballet lumineux des phares et balises de la Mer d’Iroise à l’occasion des désormais mythiques nuits du phare Saint-Mathieu.

Sur réservation par e-mail.

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh +33 2 98 89 00 17 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine

