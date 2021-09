La Réole La Réole Gironde, La Réole Nuit du patrimoine La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Nuit du patrimoine La Réole, 18 septembre 2021, La Réole. Nuit du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

La Réole Gironde La Réole Animation exceptionnelle en bordure de Garonne ponctuée de projections et animations lumineuses autour du patrimoine fluvial. Animation exceptionnelle en bordure de Garonne ponctuée de projections et animations lumineuses autour du patrimoine fluvial. Animation exceptionnelle en bordure de Garonne ponctuée de projections et animations lumineuses autour du patrimoine fluvial. Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Autres Lieu La Réole Adresse Ville La Réole lieuville 44.58222#-0.03651