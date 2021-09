Nuit du Patrimoine Écluse Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Toulouse.

Concerts barge au fil de l’eau —————————— ### Orchestre de Chambre de Toulouse _**19h, 20h45, 22h**_ Embarqués sur la Naïade, la péniche qui appartient à [Voies Navigables de France](https://www.vnf.fr/vnf/), les musiciens de l’[Orchestre de Chambre de Toulouse](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/) glissent au fil de l’eau. Ils jouent la _Watermusic_ d’Haendel composée à l’origine pour une fête nautique sur la Tamise. Tentez une immersion musicale inédite au siècle des Lumières portée par des instruments électrifiés. **> 19h30, 21h15, 22h 30** (durée 10 min) **Flash patrimoine par les étudiants de l’association** [**_Contrast_**](https://www.associationcontrast.com/) **RdV : devant la grille, côté place Saint-Pierre** * **Écluse Saint-Pierre** Construite d’après les plans de Joseph-Marie de Saget dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’écluse Saint-Pierre marque l’entrée du Canal de Brienne et assure la liaison avec le fleuve. Les deux portes de l’écluse délimitent un sas dans lequel on fait varier la hauteur d’eau afin de faire passer les bateaux d’amont en aval, du fleuve au canal, et inversement. Le propre des écluses est de racheter les dénivellations et de permettre aux embarcations de passer d’un bief à un autre en toute sécurité. Sur le périmètre de la ville de Toulouse, on dénombre actuellement 6 écluses (Saint-Pierre, Béarnais, Minimes, Bayard, Lalande, Ramier), l’écluse de Garonne, celles des Ponts-Jumeaux et de Matabiau ont disparu lors des aménagements destinés à améliorer la navigation. L’écluse Saint-Pierre est la seule qui a conservé sa physionomie initiale. Précédé en amont par un pont et entièrement construit en pierre de taille, l’ouvrage d’art a une forme ovale. Ses bajoyers (murs latéraux) courbes, sur lesquels on discerne des marques de tâcherons, sont inspirés du modèle mis au point cent ans auparavant par Pierre-Paul Riquet pour les écluses du canal du Midi. Les portes en biais forment un angle qui limite la pression de l’eau et assure la fermeture. **Retrouvez toute la programmation de la Nuit du Patrimoine sur** [**toulouse.fr**](https://www.toulouse.fr/ja_JP/web/patrimoine/-/la-nuit-du-patrimoine-2021)

Pass sanitaire exigé à l’entrée du périmètre de la Nuit du Patrimoine (place Saint-Pierre)

Concert barge au fil de l’eau : concert flottant par les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Toulouse (la Watermusic d’Haendel).

