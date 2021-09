Nuit du Patrimoine Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, 18 septembre 2021, Toulouse.

Nuit du Patrimoine

Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines, le samedi 18 septembre à 19:00

**Petites et grandes histoires du canal du Midi** ————————————————- ### Lectures théâtralisées – Le COLP _**19h30, 20h15, 21h15, 22h15 à l’auditorium**_ Une fois de plus, les comédiens et comédiennes du COLP s’approprient le thème de la Nuit du patrimoine, pour notre plus grand plaisir ! Avec plus de 350 ans d’histoire, le canal du Midi a inspiré de très nombreux écrits. Le COLP s’en empare. Par leurs lectures intégrées à des saynètes vivantes, ils révèlent avec brio celles et ceux qui ont vécu pour ou par le canal. **Le canal du Midi de A à Z** —————————– ### Exposition VNF _**De 19h à minuit, parvis de l’église Saint-Pierre-des-Cuisines**_ Histoire, patrimoine et paysage sont les marqueurs de ce chef-d’œuvre du génie humain inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Grâce à une exposition pédagogique, proposée par les [Voies Navigables de France (VNF)](https://www.vnf.fr/vnf/), gestionnaire du canal du Midi, vous appréhendez le canal dans ses multiples réalités tout en découvrant les enjeux d’aujourd’hui. **> 19h15, 21h, 22h** (durée 10 min) **Flash patrimoine par les étudiants de l’association** [**_Contrast_**](https://www.associationcontrast.com/) **RdV : parvis de l’église** * **Église Saint-Pierre-des-Cuisines** Situé non loin du gué du Bazacle, le lieu est occupé par une nécropole à l’époque antique. Au Moyen Âge, l’ancienne basilique funéraire devient l’église paroissiale d’un quartier dynamique dédié à la production artisanale. Témoin de l’évolution de l’architecture religieuse méridionale, l’édifice en brique est le résultat de constructions successives dans un style roman puis gothique. L’église comporte une nef unique, à laquelle sont rattachées des chapelles. Le portail est agrémenté de six colonnes à chapiteaux sculptés. Dans le mur se trouve un enfeu abritant un sarcophage antique. À l’intérieur, un décor peint orne l’arc d’une des chapelles. Saint-Pierre-des-Cuisines est aussi un haut lieu de la vie publique de la cité marqué par différentes phases d’émancipation du commun conseil. C’est ici que le comte de Toulouse Raimond V reconnait aux consuls leurs pouvoirs en termes de justice et que ces derniers (futurs capitouls) lui jurent fidélité en 1189. À la fin des années 1990, l’église est restaurée et aménagée pour accueillir un auditorium et l’école de danse du conservatoire de Toulouse. Les vestiges archéologiques de la nécropole de la fin du IVe – début Ve siècle sont conservés à l’intérieur de l’édifice, sous les gradins. **Retrouvez toute la programmation de la Nuit du Patrimoine sur** [**toulouse.fr**](https://www.toulouse.fr/ja_JP/web/patrimoine/-/la-nuit-du-patrimoine-2021)

Pass sanitaire exigé à l’entrée du périmètre de la Nuit du Patrimoine (place Saint-Pierre)

Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines 12, place Saint-Pierre, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T23:59:00