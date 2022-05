Nuit du musée “Huppy-Autrefois” samedi 14 mai 2022 Clocher de l’église Saint Sulpice de Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

### Une soirée au musée “Huppy-Autrefois” ### Le 14 mai 2022, de 20h00 à minuit, notre musée “Huppy-Autrefois” sera ouvert gratuitement au public. ### Suivant les conditions climatiques, une visite de la tour de ronde du clocher sera possible à la nuit tombée. ### Merci de vous inscrire sur notre page facebook: [[https://www.facebook.com/ASPACHuppy](https://www.facebook.com/ASPACHuppy)](https://www.facebook.com/ASPACHuppy) ### Le nombre de visiteur autorisé dans du musée est de 6 personnes maximun par visite. ### Durant votre attente, s’il y a, vous pourrez découvrir notre église Saint Sulpice avec ses merveilleux vitraux du 16é siécle classés aux Monuments Historiques

Visite de deux salles dans le clocher et de l’église Saint Sulpice de Huppy Clocher de l’église Saint Sulpice de Huppy Rue des moulins Huppy 80140 Huppy Somme

