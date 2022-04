NUIT DU MUSÉE DE LA 2CV Troisfontaines Troisfontaines Catégories d’évènement: Moselle

Troisfontaines

NUIT DU MUSÉE DE LA 2CV Troisfontaines, 14 mai 2022, Troisfontaines. NUIT DU MUSÉE DE LA 2CV Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 23:59:00 23:59:00 Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries

Troisfontaines Moselle Troisfontaines A l’occasion de la nuit des musées, samedi 14 mai 2022, le musée de la 2cv de Troisfontaines vous invite à découvrir l’ensemble de la collection. L’exposition sera en entrée libre de 14h00 à minuit. Une restauration sera proposée sur place. info.musee2cv@gmail.com +33 6 51 46 27 50 Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Troisfontaines Autres Lieu Troisfontaines Adresse Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Ville Troisfontaines lieuville Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines Departement Moselle

Troisfontaines Troisfontaines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troisfontaines/

NUIT DU MUSÉE DE LA 2CV Troisfontaines 2022-05-14 was last modified: by NUIT DU MUSÉE DE LA 2CV Troisfontaines Troisfontaines 14 mai 2022 Moselle Troisfontaines

Troisfontaines Moselle