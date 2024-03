Nuit du musée Bajén-Vega Musée Bajén-Vega Monestiés, samedi 18 mai 2024.

Nuit du musée Bajén-Vega Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Musée Bajén-Vega

Plongez dans une expérience culturelle lyrique lors de la Nuit du Musée Bajén-Vega.

Une soirée envoûtante où les mots se mêlent à la musique et où les œuvres de Martine Vega et Francisco Bajén prennent vie sous un nouveau regard.

De 20h30 à 23h, laissez-vous transporter par la lecture envoûtante de poèmes choisis avec soin, accompagnée d’un concert de flûtes du Sicut Cervus Consort. Une occasion rare d’explorer la beauté et la profondeur de l’art dans un cadre magique et intime. Entrée gratuite.

Accessible dès 8 ans !

Musée Bajén-Vega 81640 Monestiés Monestiés 81640 Tarn Occitanie 0563801402 https://www.monesties.fr/ Une agréable surprise dans une maison de caractère…

Aménagé dans un hôtel particulier du XVe siècle, ce musée vous présente des toiles de deux artistes espagnols exilés dans le Tarn. Découvrez deux peintres, deux styles et deux univers à la fois naïfs et colorés.

Au cœur du village, le musée Bajén Vega regroupe les œuvres d’artistes de l’exil : Francisco Bajén « le peintre du silence » et Martine Vega « la dompteuse des couleurs ». Inscrites dans les courants du 20ème siècle, ces peintures sont présentées sous différentes thématiques renouvelées chaque année : scènes de vie, paysages, nus, scènes religieuses. S’y ajoute chaque saison une exposition temporaire originale.

