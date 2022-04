Nuit du Muguet Blanzy, 30 avril 2022, Blanzy.

Nuit du Muguet Salle des fêtes EVA Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy

Blanzy Saône-et-Loire

Soirée dansante “La nuit du muguet” organisée par l’HBF de Blanzy , elle est de retour après 2 ans d’absence. Soirée animée par A.S Music.

Repas “tartiflette, dessert, apéritif offert : 22 €, menu enfant 10 €.

Inscription sur réservation au 06 79 10 68 73.

Permanence pour inscription et règlement : le 2 avril de 17h à 19h, les 3, 10 et 17 avril de 10h à 12h, salle J.M. Baudin à Blanzy.

harmoniebfblanzy@gmail.com

