Nuit du Mont Rome – Patrice Sciortino 1922-2022, un siècle dédié à la création, 21 juillet 2022, .

Nuit du Mont Rome – Patrice Sciortino 1922-2022, un siècle dédié à la création



2022-07-21 19:30:00 – 2022-07-21 21:00:00

Compositeur de musique et bâtisseur du théâtre David, les artistes qui l’ont entouré lui rendent hommage en son écrin. Une sélection de ses œuvres sera mise à l’honneur par des formations instrumentales variées, une plongée dans l’univers percutant de cet infatigable créateur du XXe siècle. Patrice Sciortino tire de ses origines italiennes une exceptionnelle couleur et une grande lumière dans ses compositions. Il n’a pas a priori l’image d’un manuel. Pourtant, ce qu’il a réalisé sur les pentes du Mont Rome à Saint Sernin du Plain tient indiscutablement du travail de … romain. Le Théâtre David surplombe la vallée de la Saône et offre depuis ses gradins une vue imprenable sur la campagne environnante.

