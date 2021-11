Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille, 9 décembre 2021, Lille. Nuit du Modèle à Poils

Musée d’histoire naturelle de Lille, le jeudi 9 décembre à 18:00

Carnets, cahiers, calepins et crayons en main, initiez-vous vous au dessin naturaliste. Marion Vandenbroucke, illustratrice professionnelle et dessinatrice animalière, sillonnera les allées du musée pour vous conseiller. Et aucun risque que votre sujet ne bouge ! — Info pratiques — Jeudi 9 Décembre, de 18h à 22h Gratuit Matériel autorisé : crayons gris, crayons de couleur, gomme. Sur réservation (nombre de places limité) sur la billetterie en ligne : mhn.lille.fr Infos : 03.28.55.30.80

Sur réservation (nombre de places limitées). Réservation sur le site de la billetterie en ligne.

Les animaux du musée posent pour vous ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:00:00 2021-12-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet 59800 Lille Ville Lille lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille