NUIT DU JEU Étaples, 22 avril 2022, Étaples.

NUIT DU JEU Hall de la Corderie

Boulevard Bigot Descelers Étaples

2022-04-22 – 2022-04-22

Hall de la Corderie

Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais

Étaples Vendredi 22 avril de 20 h à 00 h – Hall de la Corderie

La nuit du jeu est une idée de sortie originale et conviviale où la bonne humeur, le plaisir, le partage se sont donnés rendez-vous le temps d’une soirée. C’est l’occasion de retrouver du plaisir en jouant en famille ou entre amis. Différents thèmes sont proposés : Des jeux de rapidité, de mémoire, d’adresse, de cartes, de réflexions, des jeux coopératifs pour les plus petits… Vous y découvrirez une centaine de jeux de société simples et modernes qui devraient ravir petits et grands tout au long de la soirée.

Tarif : Gratuit

Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

communication@etaples-sur-mer.net +33 3 21 89 62 70 http://www.etaples-sur-mer.fr/

Vendredi 22 avril de 20 h à 00 h – Hall de la Corderie

La nuit du jeu est une idée de sortie originale et conviviale où la bonne humeur, le plaisir, le partage se sont donnés rendez-vous le temps d’une soirée. C’est l’occasion de retrouver du plaisir en jouant en famille ou entre amis. Différents thèmes sont proposés : Des jeux de rapidité, de mémoire, d’adresse, de cartes, de réflexions, des jeux coopératifs pour les plus petits… Vous y découvrirez une centaine de jeux de société simples et modernes qui devraient ravir petits et grands tout au long de la soirée.

Tarif : Gratuit

Renseignements : Service Événementiel – 03 21 89 62 51

Hall de la Corderie

Boulevard Bigot Descelers Étaples

dernière mise à jour : 2022-03-22 par