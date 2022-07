Nuit du Jazz de la Mareschale Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Buvette et petite restauration sur place. Véritable institution du Jazz à Aix en Provence, La Nuit du Jazz à LA Mareschale vous fait (re)découvrir des groupes de la scène Jazz locale pour un concert live en plein air exceptionnel ! Jazz manouche, Classic Blues Jazzy et Jazz New Orleans sont au programme de cette nouvelle édition pour vous faire vibrer toute la nuit, avec les groupes Basilic Swing, Roots & Blues, JBJB & Da House Fola.



