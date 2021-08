Nuit du Jazz de la Mareschale Aix-en-Provence, 4 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Nuit du Jazz de la Mareschale 2021-09-04 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-04 Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Jazz New Orleans par Rutabaga Jazz Band, Swing manouche par Alert’O Jazz, Standard Jazz et Bossa par Solar pour vous faire vibrer toute la nuit. Ça va bouger, danser, swinger, groover, ambiance garantie dans le parc de La Mareschale. Venez nombreux fêter La Nuit du Jazz !



● Rutabaga Jazz Band – Jazz New Orleans.

Des spécialistes du Jazz New Orleans, certains se sont produits dans les plus grands festivals européens et même à la Nouvelle-Orléans ! Jazz traditionnel dans la forme et l’esprit, sans être une fade reconstitution. Comme quoi la création existe toujours dans cette musique centenaire. Cette bande de musiciens chevronnés accompagneront Aurore Sillard, qui s’est intéressée aux grandes chanteuses des années 20 et 30, de Bessie Smith à Billie Holiday.

Alain Martien à la trompette, Roger Taddeï à la clarinette, Jean-Marc Ternois au trombone, Michel Szersnovicz au piano, Gérard Wenisch à la guitare & au banjo, Christian Bonnaud à lacontrebasse, Albert Monceau à la batterie, et Aurore Sillard au chant.



● Alert’O Jazz. Trio de Swing manouche qui visitent et revisitent le répertoire traditionnel mais pas que !

Accents tziganes, envolées vers la bossa, mais aussi des couleurs classiques et de la création. Et toujours, une énergie, une envie de jouer, de la bonne humeur et ce contact avec le public qui fait son succès ! Axel à la guitare solo, Stéphane le violoniste et Raymond à la guitare rythmique.



● Solar (du soleil !) est la rencontre de cinq musiciens tous animés par le même désir de jouer du jazz.

Partageant la même sensibilité musicale, chaque musicien apporte sa touche personnelle pour interpréter un répertoire aux multiples standards de jazz et bossa nova. De Pasolini à Funk in deep freeze, en passant par All the things you are à sunny et Ipanema, Solar essaie d’apporter quelques rayons de soleil !

Aissa Bouakaz est au sax-alto, Alain Aparicio à la trompette, André le Luec à la guitare, Antoine Roger à la basse et Jean Claude Marsella à la batterie.



Buvette et petite restauration sur place.

Véritable institution du Jazz à Aix en Provence, La Nuit du Jazz à LA Mareschale vous fait (re)découvrir des groupes de la scène Jazz locale pour un concert live en plein air exceptionnel !

+33 4 42 59 19 71 http://lamareschale.com/

Jazz New Orleans par Rutabaga Jazz Band, Swing manouche par Alert’O Jazz, Standard Jazz et Bossa par Solar pour vous faire vibrer toute la nuit. Ça va bouger, danser, swinger, groover, ambiance garantie dans le parc de La Mareschale. Venez nombreux fêter La Nuit du Jazz !



● Rutabaga Jazz Band – Jazz New Orleans.

Des spécialistes du Jazz New Orleans, certains se sont produits dans les plus grands festivals européens et même à la Nouvelle-Orléans ! Jazz traditionnel dans la forme et l’esprit, sans être une fade reconstitution. Comme quoi la création existe toujours dans cette musique centenaire. Cette bande de musiciens chevronnés accompagneront Aurore Sillard, qui s’est intéressée aux grandes chanteuses des années 20 et 30, de Bessie Smith à Billie Holiday.

Alain Martien à la trompette, Roger Taddeï à la clarinette, Jean-Marc Ternois au trombone, Michel Szersnovicz au piano, Gérard Wenisch à la guitare & au banjo, Christian Bonnaud à lacontrebasse, Albert Monceau à la batterie, et Aurore Sillard au chant.



● Alert’O Jazz. Trio de Swing manouche qui visitent et revisitent le répertoire traditionnel mais pas que !

Accents tziganes, envolées vers la bossa, mais aussi des couleurs classiques et de la création. Et toujours, une énergie, une envie de jouer, de la bonne humeur et ce contact avec le public qui fait son succès ! Axel à la guitare solo, Stéphane le violoniste et Raymond à la guitare rythmique.



● Solar (du soleil !) est la rencontre de cinq musiciens tous animés par le même désir de jouer du jazz.

Partageant la même sensibilité musicale, chaque musicien apporte sa touche personnelle pour interpréter un répertoire aux multiples standards de jazz et bossa nova. De Pasolini à Funk in deep freeze, en passant par All the things you are à sunny et Ipanema, Solar essaie d’apporter quelques rayons de soleil !

Aissa Bouakaz est au sax-alto, Alain Aparicio à la trompette, André le Luec à la guitare, Antoine Roger à la basse et Jean Claude Marsella à la batterie.



Buvette et petite restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence